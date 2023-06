Mouz verpasst Titel gegen Ence bei CS:GO-Turnier IEM Dallas

Dallas -Im Finale des Counter-Strike-Turniers IEM Dallas hat die Hamburger Mannschaft Mouz den ersten großen Titel seit 2019 verpasst. Gegner Ence gelang mit dem Turniersieg eine Premiere.

„Wir haben uns von Beginn an gut gefühlt. Wir haben uns in diesem Spiel nie selbst geschlagen“, sagte Ence-Kapitän Marco „Snappi“ Pfeiffer im Interview nach dem Spiel. „Ich bin froh, endlich ein großes Turnier zu gewinnen. Ich hoffe, es dauert bis zum nächsten Titel nicht so lange.“

Beim CS:GO-Major in Paris war Mouz in der Vorrunde gescheitert. Umso besser lief es nun in Dallas, wo das Team in der Gruppenphase nur gegen Heroic verlor und sich in der Lower Bracket durchsetzte.

In den Playoffs schaltete Mouz zunächst Astralis um den formstarken Nicolai „device“ Reetz aus. Gegen Heroic, eigentlich Topfavorit unter den verbliebenen Teams, revanchierte sich das Team im Halbfinale.

Gegner Ence stand bereits zum dritten Mal in Folge im Endspiel in Dallas, hatte den Titel bisher allerdings verpasst. In diesem Jahr holte sich die finnische Organisation in einem wenig spannenden Finale gegen Mouz nun den ersten Triumph bei einem IEM-Turnier.