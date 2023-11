Müller kritisiert Bayern-Mitspieler: Fans Respekt zeigen

Saarbrücken -Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat nach der Pokal-Pleite beim 1. FC Saarbrücken seine Mitspieler für das Verhalten gegenüber den eigenen Fans nach dem Spiel kritisiert.

„Das werden wir auch intern besprechen, warum auch unsere Fans zu Recht sauer sind, unabhängig vom Spiel. Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, dass wir unseren Fans auch den nötigen Respekt entgegenbringen, wenn die hier auswärts den Block vollmachen“, sagte Müller nach dem 1:2 der ARD.

Neben Müller waren nur einige Spieler nach der Partie zu den mitgereisten Fans gegangen und hatten sich für die Unterstützung bedankt. Die Bayern waren zuvor zum dritten Mal in vier Jahren in der zweiten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Den letzten Cupsieg gab es in der Saison 2019/20. „Das ist ein brutaler Schlag für uns, dass wir jedes Jahr in der zweiten Pokalrunde ausscheiden“, so Müller: „Das ist natürlich alles andere als unser Anspruch.“

Müller richtete bereits den Blick auf das Duell mit Borussia Dortmund am Samstag. Vielleicht sei der Klassiker jetzt das richtige Spiel, um die Dinge wieder richtigzustellen, schrieb der Stürmer auf Instagram.