Rom - Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei der Beachvolleyball-WM in Rom ungeschlagen die K.o.-Runde erreicht. Zum Abschluss der Vorrunde gewannen die Hamburgerinnen in der Gruppe I auch ihr drittes Spiel.

Die 21-jährige Müller und die 30-jährige Tillmann setzten sich gegen die Brasilianerinnen Taiana Lima und Hegeile Almeida dos Santos mit 2:0 (24:22, 21:14) durch.

Dagegen mussten die ebenfalls in Hamburg trainierenden Sandra Ittlinger und Isabel Schneider ihre erste Niederlage hinnehmen, stehen aber dennoch als Zweite der Gruppe K sicher in der Runde der letzten 32. Sie unterlagen den Europameisterinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner mit 0:2 (19:21, 15:21). Die Schweizerinnen blieben in der Vorrunde ohne Satzverlust.

Laboureur und Schulz müssen bangen

Chantal Laboureur und Sarah Schulz müssen indes noch um den Einzug in die Ausscheidungsspiele bangen. Die Stuttgarterinnen kassierten mit dem 0:2 (23:25, 19:21) gegen die Titelverteidigerinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada ihre zweite Niederlage, zeigten dabei aber eine starke Leistung.

Hinter den in drei Partien ungeschlagenen Weltmeisterinnen und den Französinnen Lézana Placette/Alexia Richard (2 Siege) belegen die Deutschen in der Gruppe J mit einem Sieg Platz drei. Neben den Tabellenersten und -zweiten der zwölf Vorrundengruppen qualifizieren sich die vier besten Dritten direkt für die K.o.-Runde. Die weiteren acht Gruppendritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde am Dienstag um die letzten vier Plätze.