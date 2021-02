Berlin - Sorge um Tiger Woods: Der Golf-Superstar ist am Dienstag bei einem schweren Autounfall verletzt worden. Der 45-jährige US-Amerikaner wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, das bestätigte das Los Angeles County Sheriff's Department. Gemäß dem Statement musste der 15-malige Major-Sieger mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wrack befreit werden.

Laut seines Agenten Mark Steinberg erlitt Woods „multiple“ Beinverletzungen. „Er befindet sich derzeit in der Chirurgie“, teilte Steinberg in einer Stellungnahme an US-Medien mit: „Wir danken Ihnen für die Wahrung der Privatsphäre und Ihre Unterstützung.“

Ein Pressesprecher des Los Angeles County nannte die Verletzungen „moderat bis ernsthaft“. Woods sei aufgrund der Position des Autos - auf der Fahrerseite liegend - nicht in der Lage gewesen, die Tür zu öffnen und herauszukommen.

Woods war laut Polizeibericht gegen 7.12 Uhr Ortszeit mit seinem Wagen verunfallt. Er sei allein unterwegs gewesen, als das Fahrzeug zwischen den Gemeinden Rolling Hills Estates und Rancho Palos Verdes verunglückte. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht in den Unfall verwickelt.

Das Auto habe „schwere Schäden“ davongetragen, erklärte der Sheriff. Fernsehaufnahmen zeigten einen schwer in Mitleidenschaft gezogenen SUV mehrere Meter abseits der Straße. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden bereits eingeleitet. „Im Namen der PGA Tour und unserer Spieler ist Tiger in unseren Gebeten und wird unsere volle Unterstützung haben, während er sich erholt“, teilte die PGA mit.

„Mir ist ganz übel. Es tut weh, zu sehen, wie einer meiner engsten Freunde einen Unfall hat“, sagte der Weltranglistendritte Justin Thomas: „Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich mache mir auch Sorgen um seine Kinder.“ Woods weilte für einen zweitägigen Dreh mit Golf Digest/GolfTV in Kalifornien, nachdem er am Wochenende als Gastgeber für das Genesis Invitational der PGA-Tour fungiert hatte.

In den Sozialen Medien tauchten am Montag Bilder von Woods auf, wie er im Rolling Hills Country Club mit dem früheren Basketball-Star Dwyane Wade und dem Schauspieler David Spade lächelnd posierte. Da aber seine Bewegungsfreiheit nach seiner fünften Rückenoperation noch eingeschränkt war, schlug er keine Bälle.

Eldrick „Tiger“ Woods brachte den vornehmen Golfsport seit seinem Aufstieg zum Profi im Jahr 1996 rasant einem breiteren Publikum nahe. 683 Wochen lang war er die Nummer eins der Welt, allein das ruhmreiche Masters gewann Woods fünfmal, zuletzt 2019. Der Start in Augusta Anfang April sei auch sein erklärtes Ziel nach der Rücken-OP, sagte er noch am Montag.