München entzaubert Wolfsburg - Ingolstadt wartet im Finale Das siebte und entscheidende Spiel um den Einzug ins Playoff-Finale ist eine klare Angelegenheit. Ein Wolfsburger verhindert ein Debakel. dpa

ARCHIV - Traf im Entscheidungsspiel gegen Wolfsburg: Münchens Trevor Parkes jubelt. Lennart Preiss/dpa

München -Der Titelfavorit hat sich am Ende klar durchgesetzt: Der EHC Red Bull München hat das Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson gewann am Mittwoch das Entscheidungsspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg deutlich mit 7:2 (2:0, 3:2, 2:0) und hat die Halbfinale-Serie mit 4:3 für sich entschieden. Im Finale kommt ab Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) im ersten von sieben möglichen Duellen der ERC Ingolstadt an die Isar. „Es wird eine Top-Serie“, kündigte Münchens Maximilian Kastner bei Magentasport an.