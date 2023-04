München kassiert in Wolfsburg Ausgleich in den DEL-Playoffs Der EHC Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga den nächsten Schritt in Richtung Endspiel verpasst. Zwei Tage nach dem 5:2-Heimerfolg gegen die ... dpa

Die Grizzlys Wolfsburg um Spencer Machacek (r) konnten die Playoff-Serie gegen München ausgleichen. Lennart Preiss/dpa

Wolfsburg -Der EHC Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga den nächsten Schritt in Richtung Endspiel verpasst. Zwei Tage nach dem 5:2-Heimerfolg gegen die Grizzlys Wolfsburg verzweifelte der EHC am gegnerischen Torhüter Dustin Strahlmeier und unterlag auswärts mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).