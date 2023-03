Münchens Ehliz vor DEL-Playoffs: „Können nur verlieren“ Am Mittwoch startet der EHC München in die Eishockey-Playoffs. Stürmer Yasin Ehliz will seine Form bestätigen. dpa

«Wir können nur verlieren», sagt der Offensivspieler des EHC Red Bull München, Yasin Ehliz. /dpa Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert

München -Eishockey-Angreifer Yasin Ehliz weiß nach der herausragenden Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga um die Münchner Favoritenrolle in den Playoffs. „Wir können nur verlieren“, sagte der Offensivspieler des EHC Red Bull München. „Aber wir sind extrem heiß. Wir spielen das ganze Jahr, um in diese Phase zu kommen“, beschrieb der 30-Jährige den Reiz der Playoffs.