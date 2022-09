Münchner Jackson bestreitet 1000. DEL-Spiel als Trainer Was für eine Zahl! Don Jackson bestreitet am Sonntag (15.15 Uhr) mit dem EHC Red Bull München sein 1000. Spiel als Trainer in der Deutschen Eishockey Liga (D... dpa

ARCHIV - Steht vor seinem 1000. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga: Coach Don Jackson. Angelika Warmuth/dpa

München -Was für eine Zahl! Don Jackson bestreitet am Sonntag (15.15 Uhr) mit dem EHC Red Bull München sein 1000. Spiel als Trainer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).