Musiala zu Messi-Vergleich: Er spielt auf Top-Level

Al-Shamal -Bayern-Jungstar Jamal Musiala ist es bei aller Ehre eher unangenehm, schon vor seinem ersten WM-Turnier mit dem siebenmaligen Weltfußballer Lionel Messi verglichen zu werden.

„Ich glaube, Vergleiche mit Messi sind immer wie eine Ehre. Messi spielt aber schon sein ganzes Leben auf einem Top-Level. Ich glaube, egal welchen Spieler man mit Messi vergleicht, das ist schon ein bisschen schwer“, sagte der 19 Jahre alte Nationalspieler im DFB-Trainingszentrum in Al-Shamal.

Seine Marschroute bei der Weltmeisterschaft in Katar lautet: „Ich fokussiere mich auf mich selbst, was ich besser machen kann als Jamal.“ Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte über Offensivspieler Musiala zuletzt geäußert, dass dieser „Messi-like“ spiele. Der 35 Jahre alte Messi nimmt in Katar an seiner fünften WM teil und hofft auf die Krönung seiner Karriere mit dem ersten Weltmeister-Titel. Im Finale 2014 in Brasilien verlor er mit Argentinien gegen Deutschland mit 0:1.

Musiala gilt im deutschen Team trotz seiner Jugend als großer Hoffnungsträger und heißer Anwärter auf die Zehner-Position. „Wir haben viel Qualität auf den offensiven Positionen. Ich kann mich überall positionieren. Am Ende ist es eine Tages-Trainerentscheidung, wo einer spielt. Ich glaube, es gibt viele Spieler, die Zehner spielen können“, sagte er zurückhaltend. Bundestrainer Hansi Flick hat noch nicht verraten, wen er zentral in der Offensive am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Doha im ersten Gruppenspiel gegen Japan aufstellen wird.

Große Ambitionen

Musiala und Niklas Süle unterstrichen kurz vor dem WM-Auftaktspiel die großen Ambitionen. „Wir haben die Qualität, weit zu kommen. Wir gehen alle mit dem Mindset rein, dass wir die WM gewinnen können“, sagte Bayern-Profi Musiala bei der DFB-Pressekonferenz in Al-Shamal. „Wir haben Bock darauf“, fügte der 19-Jährige an.

Verteidiger Süle erinnerte auch an das WM-Scheitern in der Gruppenphase vor vier Jahren beim Turnier in Russland. Es sei wichtig, „dass wir auf Knopfdruck da sind. Wir haben einiges gutzumachen“, sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund vor der Partie im Chalifa International Stadium in Doha.

Der mögliche fünfte WM-Titel für Deutschland sei eine große Motivation. „Wir haben die Möglichkeit, etwas zu schaffen, was nicht jeder Fußballer von sich behaupten kann“, sagte der 27-jährige Süle. Großes Vertrauen bekundeten die Nationalspieler in die Fähigkeiten des Bundestrainers Hansi Flick. „Hansi kriegt es hin, in kürzester Zeit eine Einheit zu formen“, sagte Süle.