Das Schicksal eines Fußballhelden: „Ich bin jetzt wohl ein Staatsfeind“

In Myanmar zählte Pyae Lyan Aung zu den erfolgreichsten Torhütern des Landes. Als er sich aber gegen den Militärputsch aussprach, wurde er zum Flüchtling. Wie geht es ihm in Japan?

Wer Pyae Lyan Aung begegnet, hat kaum den Eindruck, dieser Typ könnte von irgendwem der Feind sein. Er ist zwar bullig und großgewachsen, seine Tattoos am Hals und an den Händen könnten auf einige Leute auch einschüchternd wirken. Aber er ist so höflich, dass er schon fast schüchtern daherkommt. „Danke, dass Sie sich Zeit nehmen“, sagt er zu Beginn des Treffens. Wobei die Dankbarkeit eher ihm entgegengebracht werden müsste: Schließlich ist er es, der seit zwei Jahren immer wieder mit Medienanfragen konfrontiert wird.

In seiner Heimat ist Pyae Lyan Aung ein Star. Einer, der im Fernsehen bewundert wird und den Kinder um Autogramme bitten, wenn sie ihm einmal nahekommen. Oder besser gesagt: Pyae Lyan Aung war all das. Heute nämlich wohnt der 28-Jährige in einem fernen Land, wo ihn niemand auf der Straße erkennt und ihn auch kaum noch jemand für sein Leben beneiden dürfte. Aber ein Held ist der Fußballtorwart dadurch umso mehr. Denn wer kann schon von sich behaupten, für seine Heimat seinen größten Traum aufgegeben zu haben?

Pyae Lyan Aung hat schon oft versucht zu verstehen, warum alles so kam, wie es gekommen ist. Und eine richtig überzeugende Antwort hat er bis heute nicht. „Ich bin jetzt wohl ein Staatsfeind“, sagt er und blickt an die Wand eines kleinen Besprechungszimmers am Rande des Stadtzentrums von Tokio. Nebenan ist das burmesische Restaurant, das von einem Mitglied der Diaspora in Tokio betrieben wird, wo er regelmäßig zu Mittag isst und Heimatgefühle geweckt werden. „Hier fühle ich mich immerhin sicher“, sagt er leise. Glücklich aber sei er nicht. Wie sollte er es auch sein?

Hätte es Anfang 2021 keinen Militärputsch in Myanmar gegeben, dann säße Pyae Lyan Aung heute kaum in Tokio fest. Er wäre weiterhin Fußballprofi und einer der besten Torwarte seines Landes. Für lokale Verhältnisse gutes Geld würde er verdienen, in Interviews nur über Sport reden, nicht über Politik. Aber durch die Umstände in seiner Heimat ist er heute Flüchtling. Und Pyae Lyan Aung behauptet, er würde alles, was ihn in diese Lage gebracht hat, wieder tun. „Ich bereue nichts“, sagt er. Denn was bedeute Fußball noch, wenn um ihn herum Menschen für die Freiheit sterben?

Seit mehr als zwei Jahren befindet sich das Heimatland von Pyae Lyan Aung in einem chaotischen Zustand. Als sich am 1. Februar 2021 das Militär an die Macht geputscht hatte, begannen landesweit demokratische Proteste dagegen, die die Junta aber gewaltsam zu unterdrücken versuchte. Mittlerweile sind in dem ethnisch diversen Land mehrere Gruppen bewaffnet und kämpfen. Laut der myanmarischen Hilfsorganisation für politische Gefangene befinden sich an die 19.000 Personen in Gefangenschaft der Junta, mehr als 3600 sind getötet worden. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Als sich Pyae Lyan Aung im Mai 2021 die Sportkarriere verbaute, hatte er noch andere Hoffnungen. Er war Mitglied der Nationalmannschaft, mit seiner Truppe für ein Länderspiel nach Japan gereist. „Die Offiziellen hatten uns Spielern gesagt, dass wir auf keinen Fall politische Äußerungen machen dürfen.“ Der Ersatztorwart aber hob trotzdem vor laufenden Kameras die Hand zum Dreifingergruß, der als Solidaritätsbekundung mit der Demokratiebewegung bekannt ist. Damit wurde Pyae Lyan Aung zum Staatsfeind. „Ich tat einfach, was ich tun musste“, sagt er heute.

Pyae Lyan Aung Felix Lill

Was dem Pyae Lyan Aung in jenem Augenblick womöglich nicht klar war: Daheim wäre er wohl festgenommen worden. Zu seinem Glück wussten dies Menschen mit mehr Erfahrung sehr wohl. „Als ich von seiner Geste hörte, habe ich sofort einen Anwalt engagiert, damit seine Rückreise nach Myanmar verhindert würde“, sagt Kyaw Kyaw Joe, ein Landsmann, der seit drei Jahrzehnten als Flüchtling in Japan lebt und sich der Unterstützung von Demokratieaktivisten widmet.

In Myanmar ist der Kampf um Demokratie nichts Neues. Über ein halbes Jahrhundert lang herrschte das Militär, ehe nach der Jahrtausendwende eine Demokratisierung begann, die mit dem neuerlichen Putsch von vor zwei Jahren schließlich rückabgewickelt wurde. Menschen wie Kyaw Kyaw Joe, die Ende der 1980er-Jahre um mehr Freiheiten kämpften, mussten in hohen Zahlen in andere asiatische Länder fliehen. Und dienen den Flüchtlingen von heute als hilfreiches Netzwerk, sowohl bei der Ankunft als auch beim weiteren Kampf um Demokratie.

Der Traum, Stammtorwart der Nationalmannschaft zu werden, ist geplatzt

„Mit seiner Hilfe blieb ich dann hier in Japan“, sagt Pyae Lyan Aung über den drei Jahrzehnte älteren Kyaw Kyaw Joe. Tatsächlich war es Rettung in letzter Minute. „Ich war schon am Flughafen“, erinnert sich der Torwart an jenen Tag, „und wurde beim Ausreiseschalter von einer Handvoll Verbandsoffiziellen beobachtet. „Aber der Anwalt hatte mir gesagt, ich müsste beim Schalter einfach ‚hojo shite kudasai‘ sagen.“ Diese japanischen Worte, die „bitte helfen Sie mir“ bedeuten, sprach er so gut es ging aus. Sofort wurde der Athlet aus dem Verkehr gezogen. Die Ausreise war verhindert.

Wobei dies de facto auch seine weitere Karriere verhindert hat. Denn in Japan ist das fußballerische Niveau deutlich höher als in dem armen südostasiatischen 54-Millionen-Einwohner-Land. „Das Training ist schwieriger und die Ausrüstung viel besser“, sagt Pyae Lyan Aung. Im Sommer 2021 hatte er noch Engagements in der dritten japanischen Liga erhalten. Durchsetzen konnte er sich nicht. „Es gab keinen Übersetzer für mich, alles war sehr hart.“ Pyae Lyan Aung, von Heimweh und Depression geplagt, gab auf. Und sucht seither nach einem Job. Der Traum, Stammtorwart der Nationalmannschaft zu werden, ist geplatzt.

Pyae Lyan Aung ist bei weitem nicht der einzige Prominente, der sich gegen den Militärputsch ausgesprochen und dafür viel geopfert hat. In der Sportwelt war da etwa der Schwimmer Win Htet Oo, der zwar in Australien lebt, aber sich im Vorfeld der Olympischen Spiele von Tokio 2021 weigerte, unter der myanmarischen Flagge zu starten, an der nach seinen Worten „Blut klebt“. Die Schauspielerin Mya Hnin Ye Lwin wurde zur Guerrillakämpferin. Das Model Thaw Nandar Aung hat sich ebenso gegen den Putsch ausgesprochen. Die Liste ließe sich fortführen.

„Das Geld schicken wir dann nach Hause zur Unterstützung der Demokratiebewegung“

Auch aus der Fußballszene fallen Pyae Lyan Aung mehrere Spieler ein, die sich dem Widerstand angeschlossen haben. „Einige haben jetzt keine Fußballschuhe mehr an, sondern Waffen in der Hand“, sagt der Torwart und fühlt sich vor diesem Hintergrund kaum wie ein Held. „Wenn ich dann an mein Schicksal denke, würde ich mich schuldig fühlen, jetzt einfach weiter Fußball zu spielen.“ Aus Thailand habe ihm ein Freund aus dem Profigeschäft ein informelles Angebot gemacht. Aber Pyae Lyan Aung ist noch unentschlossen, ob er dies mit seinem Gewissen vereinbaren kann.

Wobei ihm auch die Traurigkeit im Weg zu stehen scheint. Zu seiner Familie daheim hat er aus Vorsicht vor Verfolgung den Kontakt abgebrochen. In seiner neuen Schicksalsheimat Tokio wiederum spielt er weiterhin Fußball und weiß seine Leidenschaft durchaus für seine Überzeugung einzusetzen. Jeden Monat veranstaltet der in Myanmar berühmte junge Mann ein Amateurfußballturnier, für deren Teilnahme jede Mannschaft 30.000 Yen (rund 200 Euro) zahlt. „Das Geld schicken wir dann nach Hause zur Unterstützung der Demokratiebewegung.“

Mit einem Profigehalt in Thailand könnte der Torwart womöglich deutlich mehr Geld lockermachen. Aber neben der Gewissensfrage ist da noch die sportliche. Je länger Pyae Lyan Aung in Japan ohne Verein und Spielpraxis bleibt, desto schwieriger wird eine Rückkehr ins Profigeschäft in einem anderen Land. Mit jedem weiteren Tag, den die bürgerkriegsartigen Zustände in der Heimat andauern, wird wiederum auch ein Comeback als Torwart in Myanmar unwahrscheinlicher. Dabei ist dies eigentlich das Einzige, das Pyae Lyan Aung im Moment will.