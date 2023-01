Nach 2:0 in Nürnberg: Noebels sieht Playoff-Chancen Mit einem überzeugenden Auswärtssieg lindern die Hauptstädter ihre Abstiegssorgen in der DEL. Ob sie noch einmal höhere Ziele anpeilen können, muss sich nun ... dpa

Nürnberg -Nationalspieler Marcel Noebels hofft trotz der bislang enttäuschenden Saison der Eisbären Berlin noch auf die Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das bevorstehende Heimspiel gegen die Augsburger Panther am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) werde „richtungsweisend sein, ob wir noch einmal an den Top Ten kratzen können“, sagte der 30 Jahre alte Angreifer nach dem 2:0 des Tabellen-13. gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntagabend bei MagentaSport.