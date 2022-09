Nach Bayern-Niederlage: Inter Mailand siegt in Pilsen Inter Mailand hat in der Champions League den ersten Sieg einfahren können. Knapp eine Woche nach dem 0:2 gegen den FC Bayern München gewannen die Italiener ... dpa

Inter Mailands Denzel Dumfries (M) erzielte den Treffer zum 2:0. Gabriel Kuchta/AP/dpa

Pilsen -Inter Mailand hat in der Champions League den ersten Sieg einfahren können. Knapp eine Woche nach dem 0:2 gegen den FC Bayern München gewannen die Italiener in der Gruppe C bei Viktoria Pilsen mit 2:0 (1:0).