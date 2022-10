Nach CHL-Aus: Eisbären-Profi Boychuk fordert mehr Konstanz Nach dem 3:7 gegen Mountfield hadert der deutsche Eishockeymeister mit Personalproblemen und dem aktuellen Termindruck. Für einen Lichtblick sorgt immerhin d... dpa

Berlins Zach Boychuk (r) nach seinem Treffer mit Jan Nijenhuis. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Angreifer Zach Boychuk fand deutliche Worte, nachdem die Eisbären Berlin erneut in der Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL) gescheitert waren. „Wir müssen konstanter werden“, monierte der Kanadier nach dem entscheidenden 3:7 gegen den tschechischen Club Mountfield HK am Mittwochabend. „Wir spielen im Moment vielleicht vierzig Minuten lang gut, aber das reicht in der CHL oder in der Liga eben nicht.“