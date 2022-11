Nach dem Ende bei United: Ronaldo zwischen WM und Zukunft Nach dem Ende der Beziehung zu seiner „Liebe“ Manchester United darf spekuliert werden, wo Cristiano Ronaldo künftig spielt. Doch erst einmal hat er eine Auf... dpa

ARCHIV - Cristiano Ronaldo spielt nicht mehr für Manchester United. Der Verein hat sich von ihm getrennt. Jon Super/AP/dpa

Manchester -In der Wüste von Katar zählt für Cristiano Ronaldo nur die Gegenwart. Am Donnerstag steht für den 37-Jährigen das erste Spiel mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in dem Emirat gegen Ghana an. Über seine Zukunft und darüber, wo er nach dem vorzeitigen, aber erwartbaren Ende seines zweiten Engagements bei Manchester United spielt, können andere spekulieren. Ronaldo hat Besseres zu tun: Er will noch einmal auf der großen WM-Bühne glänzen.