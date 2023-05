Nach der Premiere von München legt die NFL in Frankfurt noch einen drauf

Die NFL veranstaltet gleich zwei Spiele in Frankfurt. Der zweimalige Super-Bowl-Champion Sebastian Vollmer freut sich dabei auf „seine“ New England Patriots.

Quarterback Patrick Mahomes wird mit den Kansas City Chiefs in diesem Jahr in Frankfurt zu sehen sein. Charlie Riedel/AP

Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins, New England Patriots gegen Indianapolis Colts, und das auch noch kurz nacheinander. Nach der mehr als gelungenen Premiere von München wird Frankfurt im Herbst zur Football-Hochburg in Deutschland, die US-Profiliga NFL weitet mit einem „Doubleheader“ in der Mainmetropole ihr Engagement auf dem so wichtigen deutschen Markt noch einmal aus.

NFL-Spiele in Frankfurt steigen am 5. und 12. November

Super-Bowl-Champion Kansas City mit Superstar Patrick Mahomes tritt am 5. November im Deutsche-Bank-Park an, das Spiel zwischen den Patriots und den Colts geht an gleicher Stelle eine Woche später über die Bühne (12. November). Im Vorjahr hatten die Tampa Bay Buccaneers in der Allianz-Arena in München vor ausverkauftem Haus gegen die Seattle Seahawks das erste reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden bestritten und die deutschen Fans die US-Profis mit der Atmosphäre begeistert.

„Ich erwarte ein weiteres Highlight. Ich erwarte Großes“, sagte Sebastian Vollmer, zweimaliger Super-Bowl-Champion mit den Patriots, im Gespräch. Der Botschafter der Franchise aus New England freut sich auf einen „weiteren historischen Moment“, nicht nur wegen seiner persönlichen Verbundenheit. Es werde in Frankfurt sicher „anders“ werden, aber „nicht schlechter oder besser“.

Dass die NFL ein Spiel drauflegt, ist für Vollmer nur logisch. Schließlich sei Deutschland „der stärkste Markt außerhalb Amerikas“. Und die Spiele versprechen erneut viel Spektakel. „Wir haben den besten Quarterback der Welt mit Patrick Mahomes. Wir haben die Patriots mit der größten Fanbase in Deutschland“, so Vollmer, „die Match-ups sind gut.“

In München hätten drei Millionen Karten verkauft werden können

Zur NFL-Premiere in München kamen im vergangenen Jahr 67.000 Zuschauer, es hätten drei Millionen Karten verkauft werden können. „Es war die zweitgrößte Anfrage, die Ticketmaster jemals hatte bei einem Footballevent – nach dem Super Bowl“, so Vollmer. Das Event war ein Fest, das mit seiner Atmosphäre auch in den USA mächtig Eindruck hinterließ. „Das kennt man aus den amerikanischen Stadien ja nicht, dass die Lichter ausgehen, die Leute singen, Feuerzeuge gehen an“, sagte Vollmer: „Die Stimmung war super.“

Nun wechselt zumindest für dieses Jahr der Standort. Mindestens bis 2025 soll es weitergehen. „Wir freuen uns, beide Spiele in Frankfurt auszutragen“, sagte Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, „einer Stadt mit langer NFL-Historie und einer großen NFL-Fangemeinde“.

Vollmer glaubt an eine goldene Zukunft für den Football außerhalb der Heimat USA. Die NFL sei „mittlerweile eine globale Liga, wir haben Spiele überall“, sagte der frühere Profi. „Was dazukommt? Wer weiß? Ob mehr kommt, ob weniger kommt, keine Ahnung. Es ist schwer vorstellbar, dass es weniger wird. Denn es wächst ja hier wie wild.“