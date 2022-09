Nach doppelter Verlängerung: Deutschland um Franz Wagner ringt Litauen nieder

Es war eine Mischung aus Ekstase und Wahnsinn, die am Sonntagnachmittag in der Köln-Arena herrschte. Auf dem Parkett lagen sich die Spieler der deutschen Basketball-Nationalmannschaft völlig erschöpft und dennoch glücklich in den Armen, von den Rängen wurden sie dabei ungemein lautstark und mit stehenden Ovationen gefeiert. Der Anlass zur Freude: Mit 109:107 gewann die deutsche Auswahl ihr drittes Gruppenspiel gegen Litauen – nach doppelter Verlängerung und einem denkwürdigen Spiel, das vom Berliner Franz Wagner (32 Punkte) dominiert wurde.

Deutschland braucht etwas, um ins Spiel zu kommen

Los ging es am Sonntagnachmittag allerdings mit einem Statement der Litauer. Bereits beim Einlaufen der deutschen Mannschaft wurde diese von mehreren Tausend Litauern auf den Tribünen gnadenlos ausgepfiffen. Und auch als der ehemalige Berliner Marius Grigonis per Dreier für die ersten Punkte des Spiels sorgte, wirkte es für einen Moment, als hätte er dies in Kaunas statt in Köln getan. Die deutsche Mannschaft hingegen brauchte wie schon zuletzt beim sonnabendlichen 92:82-Sieg gegen Bosnien und Herzegowina einige Minuten, um ins Spiel zu finden.

So entwickelte sich zunächst ein kampfbetontes, defensiv geprägtes Spiel inklusive viel Physis. Für die Initialzündung der deutschen Offensive sorgte schließlich einmal mehr Maodo Lo. Nachdem dieser bereits maßgeblich zum Auftaktsieg seiner Mannschaft gegen Frankreich beigetragen hatte, bescherte er dieser am Sonntag mit einem feinen Korbleger und einem Step-back-Dreier innerhalb von 20 Sekunden eine 19:17-Führung kurz vor Ende des ersten Viertels. Dann übergab er unter lautem Applaus das Heft des Handels von einem Berliner an den nächsten.

Gut fünf Minuten waren in der ersten Halbzeit noch zu spielen, als Franz Wagner einen schwierigen Wurf aus der Mitteldistanz verwandelte und sich so gewissermaßen selbst entfesselte. Dem 21-Jährigen gelang nun alles. Mit seinen langen Schritten und gutem Timing attackierte Wagner immer wieder aggressiv, aber doch clever den Korb – allerdings nicht ohne zwischendurch auch noch einen weiten Dreier im Zurückfallen einzustreuen. 14 Punkte in Serie erzielte Wagner für die deutsche Mannschaft und sorgte so im Alleingang nicht nur für die 46:41-Halbzeitführung der Deutschen, sondern auch für eine laute Mischung aus Bewunderung und Eskalation auf den Rängen.

Schlagabtausch mit offenem Visier

Auch in der zweiten Halbzeit blieb es anschließend gleichermaßen laut und intensiv. Einerseits, weil die Schiedsrichter im dritten Viertel eine Reihe strittiger Entscheidungen gegen die deutsche Mannschaft pfiffen. Andererseits, weil deren Gegner nun immer treffsicherer wurde und das Spiel zu einem Krimi machte.

Es folge ein Schlagabtausch mit offenem Visier, bei dem abermals Franz Wagner Deutschland zweieinhalb Minuten vor dem Ende per Dreier mit 87:80 in Führung brachte. Aber auch jetzt blieb Litauen dran. Während die deutsche Mannschaft es gleich mehrfach verpasste, das Spiel zu entscheiden, erzwang Jonas Valanciunas mit seinem Tip-in zum 89:89-Ausgleich sieben Sekunden vor dem Ende die erste Verlängerung. In ebendieser war es kurz darauf Dennis Schröder vorbehalten, mit einem Dreipunktspiel auch noch eine zweite Zugabe zu erzwingen. Eine Zugabe mit dem besseren Ende für Deutschland. Nachdem abermals Maodo Lo mit zwei erfolgreichen Dreiern für die wichtige Führung gesorgt hatte, war es Arnas Butkevivius, der mit der Schlusssirene für Litauen den Wurf zum Sieg vergab. Das Ergebnis: der dritte deutsche Sieg im dritten Gruppenspiel.