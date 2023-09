Nach EM-Aus: Olympia-Qualifikation für deutsche Volleyballer noch schwieriger

Volleyball-Bundestrainer Michal Winiarski war bemüht, der großen Enttäuschung noch etwas Positives abzugewinnen. „Vielleicht hilft uns die heutige Erfahrung, um sie für das Quali-Turnier in etwas Gutes umzuwandeln“, sagte der 39-Jährige nach dem 2:3 seiner deutschen Mannschaft im EM-Achtelfinale gegen die Niederlande am späten Samstagabend. Er warf den Blick voraus, denn die nächste Aufgabe lässt in diesem Länderspiel-Sommer nicht lange auf sich warten. Schon ab dem 30. September geht es für die Deutschen in Brasilien um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

In Bari, Italien, hatte die Mannschaft gegen den Nachbarn aus den Niederlanden die ersten Sätze verschlafen, aber dann wieder ihre Kämpferqualitäten unter Beweis gestellt. Nur um dann im Tiebreak kein Mittel gegen die wuchtigen Aufschläge und Schmetterbälle von Diagonalangreifer Nimir Abdel-Aziz zu finden. „Wir haben gezögert in einigen Momenten. Das hat uns das Spiel gekostet“, sagte Johannes Tille von den BR Volleys, der dieses Mal nach seinem prima Spiel gegen Italien den Vorzug vor Kapitän Lukas Kampa erhalten hatte.

Georg Grozer Deutschlands bester Scorer gegen die Niederlande

Das Viertelfinale war eigentlich mindestens angepeilt gewesen. Dementsprechend konsterniert waren die Spieler. „Wir sind alle ziemlich fertig und können es noch nicht fassen, dass wir jetzt raus sind“, sagte Mittelblocker Anton Brehme, der von Berlin in die italienische Liga wechselt. Ähnlich sah es bei Tille aus: „Das ist kaum in Worte zu fassen.“

Nach der ebenfalls unglücklich verlaufenen Nationenliga ist es der zweite Dämpfer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes in kurzer Zeit. Daran konnte auch die Rückkehr von Topspieler Georg Grozer erst einmal nichts ändern. Der 38-Jährige war erneut bester Scorer der Deutschen, doch der knapp acht Jahre jüngere Abdel-Aziz war in den entscheidenden Momenten einen Tick besser und schneller.

„Wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen und haben ja noch ein Turnier zu spielen in diesem Sommer“, sagte Brehme. Es bleibt das Fazit, dass die deutsche Mannschaft gegen Teams, die man auf Augenhöhe oder darüber wähnt, mithalten kann, aber am Ende zu selten siegt.

Deutschland hat eine schwierige Gruppe beim Olympiaturnier

Nur die beiden besten Mannschaften in der Achtergruppe qualifizieren sich beim Turnier in Brasilien direkt für Olympia 2024 in Paris. Hinter Brasilien und Welt- und Europameister Italien sind die Deutschen nur Außenseiter, der Iran, Kuba, Tschechien, die Ukraine und Katar die weiteren Gegner. Doch die Weltrangliste bietet einen zweiten Weg zu Olympia, deswegen zählt wie schon bei den ersten Turnieren des Jahres jedes Spiel. „Darauf haben wir uns das ganze Jahr vorbereitet“, sagte Winiarski. Grozer kehrte explizit für dieses Ziel zurück.

Deswegen ist das frühe EM-Aus doppelt problematisch. Die Niederlande liegen in der Rangliste vor Deutschland. Die DVV-Auswahl muss nun schon einige Plätze gutmachen, um über diesen Weg noch eine Chance auf Paris zu haben. So wichtig wie ein Sieg im Achtelfinale wäre daher auch ein Sieg in der Gruppenphase gegen Serbien gewesen. Doch auch diese Partie verlor Deutschland.