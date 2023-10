Nach Eskalation in Nahost: Hertha BSC mit Trauerflor, TuS Makkabi spielt nicht

Trauerflor und Anteilnahme vor dem Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC, abgesagte Spiele auf überregionaler und Berliner Ebene: Die Ereignisse im Nahen Osten mit zahlreichen Toten nach Angriffen auf Israel hatten am zurückliegenden Wochenende auch im deutschen Fußball große Anteilnahme ausgelöst. „Wir sind erschüttert über die Geschehnisse in Israel. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen von Gewalt und Terror“, sagte beispielsweise Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich.

Der TuS Makkabi Berlin, als deutsch-jüdischer Verein, reagierte auf die Ereignisse in Israel kurzfristig und sagte die Punktspiele aller Mannschaften ab. So stand nicht nur hinter der Begegnung der ersten Männermannschaft bei der TSG Neustrelitz in großen Buchstaben: ABSETZUNG. „Die aktuellen grausamen Angriffshandlungen auf die jüdische Welt, welche durch die palästinensischen Hamas-Terroristen initiiert wurden, lassen dem Verein keine andere Wahl, als den Sport für die nächste Zeit in den Hintergrund zu stellen“, hieß es in einer Erklärung. Makkabi war am Samstagabend mit der Bitte nach einer Absetzung der Partie an den Verantwortlichen im Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) herangetreten und fand beidseitig Gehör.

Bei den Neustrelitzern seien durch die kurzfristige Absetzung des Punktspiels in der Oberliga Nord dennoch Kosten im vierstelligen Bereich entstanden, wie der Nordkurier in Erfahrung bringen konnte. Der Klub zeigte aber vollstes Verständnis für die Situation. „Wir sind als Verein schockiert von den Ereignissen in Israel und können nachvollziehen, dass sämtliche Mannschaften von Makkabi nicht spielen wollen. Deshalb stimmen wir einer zeitnahen Spielverlegung zu“, sagte TSG-Präsident Nico Manke dem Nordkurier.

Innerhalb der nächsten vier Wochen müssen sich beide Vereine auf eine Neuansetzung der Partie verständigen, wie der NOFV mitteilte. „Vielen Dank für Eure Solidarität in diesen, für uns dunklen Zeiten! Das nennt man FairPlay“, schrieb TuS Makkabi Berlin auf seinen Kanälen in den sozialen Medien. Auch in den kommenden Tagen wird der Verein, der vor wenigen Wochen noch als erster deutsch-jüdischer Klub im DFB-Pokal spielte, keine Partien austragen.