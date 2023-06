Nach Gerüchten: Kuntz trainiert weiter türkische Nationalelf

Istanbul -Stefan Kuntz (60) bleibt weiter Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft. Es gebe vorerst keine Änderung, sagte ein Sprecher der Nationalelf der Deutschen Presse-Agentur.

Türkische Medien hatten zuvor spekuliert, dass der frühere Coach der deutschen U21-Auswahl durch Abdullah Avci ersetzt werde. Zudem kursierte das Gerücht, der ehemalige Fußball-Weltmeister Mesut Özil (34) könne den früheren Bayern-Profi Hamit Altintop als Manager der Mannschaft ersetzen. Auch Altintop (40) sei weiterhin im Vorstand, so der Sprecher. Es seien bloß Gerüchte gewesen.

In der Zeitung „Aksam“ war zuvor von einem vermeintlichen Streit zwischen Kuntz und der Mannschaft in der Halbzeit des Qualifikationsspiels zur Europameisterschaft gegen Lettland (3:2) am vergangenen Freitag zu lesen. Der angebliche Nachfolger Avci arbeitete bis März für Traditionsclub Trabzonspor und hatte das Nationalteam bereits zwischen 2011 und 2013 betreut. Der deutsche 2014er-Weltmeister Özil hatte im März seine aktive Karriere beim Istanbuler Club Başakşehir beendet.

Kuntz war im September 2021 mit einem Vertrag über drei Jahre als türkischer Fußball-Nationaltrainer ausgestattet worden, seine sportliche Bilanz ist mit zwölf Siegen aus 18 Länderspielen gut. Auch die jüngsten Ergebnisse passten. In der EM-Qualifikation führt die Türkei dank drei Siegen aus vier Spielen die Gruppe D vor Armenien und Kroatien an. Gegen den WM-Dritten hatte die Kuntz-Elf im März 0:2 verloren - die einzige Niederlage in den vergangenen sechs Länderspielen.