Nach Gosens nun Volland: Union mit nächstem Transfer-Coup

Berlin -Der 1. FC Union Berlin hat den nächsten Spieler mit Länderspiel-Erfahrung verpflichtet: Zwei Tage nach dem Rekordtransfer von Robin Gosens vermeldeten die Eisernen den Kauf von Kevin Volland von der AS Monaco. Der Transfer des 15-maligen Nationalspielers und EM-Teilnehmers 2021 hatte sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet. Wie üblich machten die Berliner keine Angaben über die Ablösesumme oder die Vertragslaufzeit. Wie die „Bild“ berichtet soll der Angreifer vier Millionen Euro plus mögliche Boni kosten und für drei Jahre in Berlin anheuern. In Monaco war Volland zuletzt nicht mehr erste Wahl.

„Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler“, sagte Profi-Fußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Volland selbst betonte, dass er ein Kind der Bundesliga sei und diese auch in Monaco nie aus dem Blick verloren habe. „Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr“, sagte der Stürmer.

Erst am Dienstag hatten die Berliner Robin Gosens verpflichtet. Der 29-Jährige soll 15 Millionen Euro gekostet haben. Der 16-malige Nationalspieler wäre damit der klar teuerste Einkauf in der Geschichte des Bundesliga-Aufsteigers von 2019. Gosens spielte zuletzt anderthalb Jahre bei Inter Mailand.

Fast drei Jahre stand Volland bei Monaco unter Vertrag. Er war im September 2020 von Bayer 04 Leverkusen dorthin gewechselt. Zuvor war der mittlerweile 31 Jahre alte Angreifer für den TSV 1860 München und die TSG 1899 Hoffenheim auf Torejagd gegangen.

„Wir werden noch Spieler dazubekommen. Das sind dann die Spieler, die wir auch bekommen wollten“, hatte Ruhnert bereits angekündigt. Nun ließ er weitere Taten folgen, um den Kader für die anstehenden Aufgaben in der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und erstmals auch in der Champions League zu optimieren.

Volland gehörte noch vor zwei Jahren zum EM-Aufgebot des damaligen Bundestrainers Joachim Löw. Gegen Frankreich (0:1) und Ungarn (2:2) wurde er in der Gruppenphase zweimal eingewechselt. Den Achtelfinal-K.o. gegen England konnte er nicht verhindern. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte Volland im November 2021 in der WM-Qualifikation in Armenien (4:1). Anschließend wurde er von Bundestrainer Hansi Flick nicht mehr berücksichtigt. Bei Union möchte sich der schnelle Offensivmann wie auch Gosens für die Heim-EM im kommenden Jahr empfehlen.

Durch die Verpflichtung Vollands wird der Fortgang von mindestens einem Angreifer aus dem Kader von Trainer Urs Fischer wahrscheinlich. Jordan Siebatcheu gilt als Kandidat für ein Leihgeschäft. Top-Torschütze Sheraldo Becker liebäugelt schon länger mit einem Wechsel in die englische Premier League. Gehandelt wird bei Union zudem noch der italienische Europameister Leonardo Bonucci als weitere Verpflichtung für die Defensive. Der 36-Jährige bestritt 122 Länderspiele für die Squadra Azzurra. Sein Vertrag läuft bei Juventus Turin im Sommer nächsten Jahres aus.