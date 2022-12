Nach Halbfinal-Aus: Marokko beschwert sich über den Referee

Al-Chaur -Marokkos Fußball-Verband hat sich nach dem Halbfinal-Aus bei der WM über die Leistung von Schiedsrichter Cesar Arturo Ramos Palazuelos beschwert.

Der Verband wolle nach dem 0:2 gegen Frankreich im Al-Bait Stadion „heftig“ gegen die Leistung des mexikanischen Referees protestieren, hieß es am Mittwoch in einer offiziellen Stellungnahme. Die Beschwerde sei mit einem Schreiben an die zuständige Stelle adressiert worden. Der Fußball-Weltverband FIFA äußerte sich zunächst nicht dazu.

Marokko beklagte, dem Team seien in der Partie gegen Frankreich „zwei offensichtliche Elfmeter“ verwehrt worden und bezog sich auf Bewertungen von Experten. Diese hätten sich verwundert darüber geäußert, dass der Videoassistent in beiden Szenen nicht eingegriffen habe. Nach der Partie war unter anderem über einen Zweikampf von Frankreichs Theo Hernández mit Marokkos Sofiane Boufal im Strafraum diskutiert worden.

Der Verband werde nicht zögern, die Rechte des Nationalteams zu verteidigen, Fairness einzufordern und die „notwendigen Maßnahmen bezüglich der Ungerechtigkeiten des Schiedsrichters“ zu ergreifen, heißt es in der offiziellen Stellungnahme weiter.