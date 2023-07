Nach Karriere-Ende: Fünf-Sterne-Reitturnier bei Beerbaum

Riesenbeck -Keine drei Wochen nach dem Ende seiner sportlichen Karriere ist Ludger Beerbaum erstmals Gastgeber eines Reitturniers der höchsten Kategorie.

Die Fünf-Sterne-Veranstaltung auf seiner Anlage in Riesenbeck ist das drittgrößte Freiluft-Turnier in Deutschland nach Aachen und Hamburg. Das Top-Turnier ist Teil der Global Champions Tour.

Die wichtigste Serie des Pferdesports macht in bekannten Orten Station, davon sind die meisten Hauptstädte oder Weltstädte wie New York. Aber in Deutschland sind Hamburg und Berlin nicht mehr Teil der Millionen-Serie. Riesenbeck in Westfalen, ein Ortsteil der Gemeinde Hörstel im Tecklenburger Land, ist die einzige Etappe hierzulande.

In dem rund 6500 Einwohner zählenden Riesenbeck hat Beerbaum in den vergangenen Jahren parallel zu seinen sportlichen Aktivitäten eine große Reitsport-Anlage errichtet, auf der er jedes Jahr gleich mehrere internationale Turniere veranstaltet. Vor einem Jahr organisierte der jetzt 59-Jährige die Europameisterschaft der Springreiter, in diesem September folgt die Dressur-EM.

Die Global Champions Tour besteht aus 15 Etappen und dem Finale in Prag. Es werden insgesamt 36 Millionen Euro ausgeschüttet. Die meisten deutschen Topreiter sind Mitglied in einem der 16 Teams. Das galt auch für Beerbaum, ehe er am Ende des CHIO in Aachen seine Laufbahn für beendet erklärte.