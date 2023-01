Nach klarem Sieg gegen Crailsheim bleibt Alba Berlin Tabellenführer

Alba Berlin hat mit dem neunten Sieg in Serie die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt. Gegen die Hakro Merlins Crailsheim gewann der Titelverteidiger am Samstag nach Startschwierigkeiten am Ende souverän mit 100:77 (48:37). Mit einer Bilanz von 15:1 Siegen rangiert der Hauptstadt-Club weiterhin vor den Telekom Baskets Bonn (14:2) an der Spitze.

Zu Beginn überraschte Crailsheim allerdings die Berliner. Mit 23:10 (7. Minute) führte das Team von Gäste-Trainer Nikola Markovic auch dank Maurice Stuckey, der insgesamt 18 Punkte erzielte. Allerdings zeigte der Titelfavorit schnell eine Reaktion. Durch einen starken zweiten Durchgang (32:12) drehte Alba das Match und baute nach dem Seitenwechsel die Führung gegen überforderte Gäste noch deutlich aus. Bester Schütze für die Gastgeber war Tim Schneider mit 14 Punkten. Sechs weitere Berliner punkteten ebenfalls im zweistelligen Bereich.

Playoff-Anwärter Würzburg Baskets verlor mit 82:93 (43:43) bei den MLP Academics Heidelberg. Die Rostock Seawolves bezwangen die Syntainics MBC aus Weißenfels knapp mit 79:77 (38:37).