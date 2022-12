Nach Kreuzbandriss: Füchse-Spieler Chrintz am Knie operiert Valter Chrintz von Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist nach seinem Anfang November erlittenen Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden. Der Eingriff am ... dpa

Malmö/Berlin -Valter Chrintz von Handball-Bundesligist Füchse Berlin ist nach seinem Anfang November erlittenen Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden. Der Eingriff am rechten Knie erfolgte durch den Experten Markus Walden in Malmö, wie die Füchse am Donnerstag mitteilten. Der schwedische Nationalspieler hatte sich die Verletzung bei der 27:32-Niederlage in Minden zugezogen.