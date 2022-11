Nach Mitgliederbeschluss: Hertha kritisiert WM-Vergabe Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Kritik an der Vergabe und Durchführung der Weltmeisterschaft in Katar geübt. „Hertha BSC steht als Verein für Vielfalt, T... dpa

ARCHIV - Anwesende Mitglieder von Hertha BSC vor der Versammlung. Andreas Gora/dpa

Berlin -Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Kritik an der Vergabe und Durchführung der Weltmeisterschaft in Katar geübt. „Hertha BSC steht als Verein für Vielfalt, Toleranz, Nachhaltigkeit und Weltoffenheit“, heißt es in der öffentlichen Stellungnahme vom Sonntag, „zu unseren Grundsätzen gehören die Einhaltung der Menschenrechte ebenso wie die Ablehnung rassistischen oder diskriminierenden Verhaltens sowie Gewalt. Diese Werte und Grundsätze finden sich aus unserer Sicht im Gastgeberland der diesjährigen WM nicht wieder. Daher kritisieren wir die Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar und halten die Ausrichtung dort für falsch.“