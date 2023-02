Nach Neuen-Aussagen: Wird weder ihm noch Bayern gerecht Der FC Bayern reagiert auf die Aussagen von Manuel Neuer. Vorstandschef Oliver Kahn kritisiert den Torhüter und kündigt Gespräche mit dem Kapitän an. dpa

ARCHIV - Zu sehen ist Oliver Kahn. Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München -Vorstandschef Oliver Kahn vom FC Bayern München hat Kapitän Manuel Neuer für dessen Aussagen in zwei Interviews kritisiert. „Was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht. Zudem kommen seine Aussagen zur Unzeit, weil wir vor ganz wichtigen Spielen stehen“, sagte Kahn am Freitagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.