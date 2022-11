Nach Pause wieder internationaler Bahnradsport im Velodrom Nach fast dreijähriger Corona-Zwangspause kehrt mit der UCI Track Champions League am Samstag internationaler Bahnradsport in das Berliner Velodrom zurück. G... dpa

Berlin -Nach fast dreijähriger Corona-Zwangspause kehrt mit der UCI Track Champions League am Samstag internationaler Bahnradsport in das Berliner Velodrom zurück. Gleichzeitig ist es für das neue Rennformat Deutschland-Premiere. „Wir freuen uns, dass wir wieder Fahrt aufnehmen können“, sagte Claudiu Ciurea, Präsident des Berliner Radsport Verbandes. Nachdem 2021 und 2022 das Sechstagerennen an gleicher Stelle abgesagt werden musste, war die WM im Februar 2020 die letzte Großveranstaltung auf der 250-Meter-Piste an der Landsberger Allee.