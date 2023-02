Nach Pokalaus: Alba Berlin in Belgrad gefordert Sechs Tage nach dem bitteren Pokalaus hallt die Niederlage gegen den FC Bayern München auch vor Alba Berlins nächster Aufgabe in der Euroleague nach. „Wir ha... dpa

Berlin -Sechs Tage nach dem bitteren Pokalaus hallt die Niederlage gegen den FC Bayern München auch vor Alba Berlins nächster Aufgabe in der Euroleague nach. „Wir hatten ein paar Tage, es zu verarbeiten. Aber das schmerzt natürlich immer noch und die Stimmung in den letzten Tagen hätte besser sein können“, sagte Flügelspieler Louis Olinde vor der Partie beim serbischen Spitzenclub Roter Stern Belgrad am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport).