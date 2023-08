Nach Reitunfall: Torwart Rico aus Krankenhaus entlassen

Sevilla -Knapp drei Monate nach seinem schweren Reitunfall ist der frühere spanische Fußball-Nationaltorwart Sergio Rico aus dem Krankenhaus entlassen worden.

„Ich fühle mich ziemlich gut, auch wenn das Aneurysma noch nicht ganz unter Kontrolle ist“, sagte Rico an der Seite seiner Frau Alba beim Verlassen des Krankenhauses Virgen del Rocío in Sevilla, wo er 82 Tage lang lag. Er brauche „noch einige Monate Ruhe“, betonte der 29-Jährige. Er werde den Erholungsprozess zu Hause fortsetzen.

Der Keeper des französischen Meisters Paris Saint-Germain war am 28. Mai bei einem Reitunfall in seiner Heimat Andalusien schwer gestürzt, weil das Pferd durchgegangen war. Rico wurde bei dem Unfall am Boden vom Tier am Kopf getreten und dabei schwer verletzt. Er erlitt nach Angaben der behandelnden Ärzte unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma. Nach dem Unfall lag er in Sevilla auf der Intensivstation einige Tage im Koma.