Nach schwerem Sturz: Bernal fährt wieder die Tour de France

London -Anderthalb Jahre nach seinem lebensgefährlichen Sturz nimmt der Kolumbianer Egan Bernal wieder an der Tour de France teil. Der Sieger von 2019 wurde von seinem Team Ineos-Grenadiers in das achtköpfige Aufgebot berufen.

In einem vom Rennstall verbreiteten Video verkündete Formel-1-Pilot George Russell die Teilnahme des 26-Jährigen. Die Rolle von Bernal bei der am Samstag in Bilbao startenden Tour wurde von seiner Mannschaft nicht klar definiert, er soll vor allem mit seiner Erfahrung helfen.

Fast 20 Knochenbrüche

Bernal war im Januar 2022 in seiner Heimat beim Training in einen stehenden Bus gerast. Dabei hatte er sich fast 20 Knochenbrüche zugezogen, unter anderem elf Rippen, zwei Wirbel, einen Oberschenkel und eine Kniescheibe. Zudem wurden beide Lungenflügel perforiert. Bernal selbst hatte seine Chance, nicht querschnittsgelähmt zu sein, auf nur fünf Prozent beziffert.

Sein Comeback hatte er im vergangenen Jahr bei der Dänemark-Rundfahrt gegeben, kurz danach fuhr er die Deutschland-Tour. Beim Critérium du Dauphiné, dem klassischen Vorbereitungsrennen für die Tour, fuhr Bernal Anfang Juni auf einen beachtlichen zwölften Platz.