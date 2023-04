Nach Sieg gegen G2: Virtus.pro bestes europäisches R6-Team

Virtus.pro hat das Playoff-Finale der europäischen Rainbow-Six-Liga gewonnen. Das russische Siege-Team gewann das letzte Spiel in Stage 1 am Freitag mit 2:1 ...

Virtus.pro gewinnt Playoff-Finale der europäischen Rainbow-Six-Liga und sichert sich Teilnahme am ersten BLAST-R6-Major. Peter Chau/Ubisoft/dpa

Paris -Virtus.pro hat das Playoff-Finale der europäischen Rainbow-Six-Liga gewonnen. Das russische Siege-Team gewann das letzte Spiel in Stage 1 am Freitag mit 2:1 (7:4, 7:8, 7:4) gegen die Six-Invitational-Sieger und amtierenden Weltmeister von G2 Esports.

Mit ihrem Finaleinzug am Montagabend sicherten sich beide Mannschaften bereits einen Platz unter den besten 16 Teams des Kopenhagen-Majors, das vom 24. April bis 7. Mai in der dänischen Hauptstadt stattfindet. Dank ihres Siegs gegen G2 kehren mit Virtus.pro vier Fünftel des ehemaligen Team Empire erstmals seit ihrem Einzug ins Finale des Six Invitational 2022 wieder auf die internationale Bühne zurück.

Im Lower-Bracket-Finale der Playoffs sicherte sich MNM Gaming mit einem 2:1 (2:7, 7:3, 7:5) gegen das deutsche Team Wylde von Miteigentümer Usain Bolt die Major-Teilnahme.

Der vierte und letzte europäische Major-Teilnehmer wird am Donnerstag im Finale des Last Chance Qualifiers ermittelt. Mit dabei sind unter anderem die Major-Champions Koi und Team BDS sowie Wolves Esports, Heroic und Team Secret. Auch Wylde bekommt eine weitere Chance zur Teilnahme am ersten internationalen Turnier des Jahres.