Nach Sorgen um Sotola: BR Volleys geben leichte Entwarnung Der souveräne Sieg rückt bei den BR Volleys schnell in den Hintergrund. Die Berliner bangen um einen Leistungsträger. Doch offenbar war es Glück im Unglück. Karsten Doneck

Berlin -Viel Freude über den ungefährdeten Sieg wollte bei den Berlin Volleys nicht aufkommen. Nach dem 3:0 (25:14, 25:12, 25:20) gegen die Grizzlys Giesen am Samstag war vielmehr die Sorge um Diagonalangreifer Marek Sotola allgegenwärtig. Der 23-Jährige, einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft, war früh verletzt ausgeschieden. Doch am Sonntag gab es dann leichte Entwarnung: Bei einer Untersuchung durch Vereinsarzt Oliver Miltner sei kein Bänderriss im Sprunggelenk von Sotola festgestellt worden, teilte der Club mit. Eine abschließende Untersuchung soll am Montag endgültige Klarheit bringen.