Nach Streit mit Bayern: Voss-Tecklenburg nominiert Trio nach

Frankfurt/Main -Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat auf die spätere Abstellung der Bayern-Fußballerinnen reagiert und ein Trio für die WM-Vorbereitung nachnominiert.

Janina Minge vom SC Freiburg, Carlotta Wamser von Eintracht Frankfurt sowie Melissa Kössler von der TSG Hoffenheim wurden für den Lehrgang von 20. bis 28. Juni in Herzogenaurach berufen, wie der DFB mitteilte.

„Wir haben uns dazu entschieden, drei Spielerinnen für den ersten Lehrgang nachzunominieren, um auf einen größeren Pool an Spielerinnen zurückgreifen zu können“, sagte Voss-Tecklenburg. „Denn in den ersten Tagen fehlen uns fünf Spielerinnen des FC Bayern München.“ Zudem wolle man Rücksicht auf die Belastung der Spielerinnen von Champions-League-Finalist VfL Wolfsburg nehmen.

Voss-Tecklenburg und Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, hatten vergangene Woche öffentlich gemacht, dass die nominierten Münchnerinnen Lina Magull, Sydney Lohmann, Lea Schüller, Carolin Simon und Klara Bühl erst am 23. Juni in die erste von zwei Vorbereitungen für das WM-Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) einsteigen dürfen. Chatzialexiou sprach im Streit mit dem FC Bayern darüber sogar von einem „Wortbruch“ der Münchner.