Nach Tritt auf Gegner: NBA sperrt Green für eine Partie

Sacramento -Die Golden State Warriors müssen im dritten Playoff-Spiel gegen die Sacramento Kings auf Draymond Green verzichten.

Die NBA hat Green für eine Partie gesperrt, nachdem der Forward des Titelverteidigers im zweiten Duell mit den Kings auf die Brust seines Gegenspielers Domantas Sabonis gestiegen war.

Basketball-Profi Green wurde nach dieser unsportlichen Aktion direkt des Feldes verwiesen. Mitte des vierten Viertels war Sabonis beim Kampf um den Rebound zu Boden gegangen und hielt daraufhin Green am rechten Bein fest. Dieser riss sich los und trat mit seinem Fuß auf den am Boden liegenden Sabonis.

Die Warriors verloren die Partie mit 106:114 und stehen in der Best-of-Seven-Serie unter Zugzwang. Der Titelverteidiger liegt zum ersten Mal seit 2007 in einer Playoff-Serie mit 0:2 zurück. Die dritte Partie findet in San Francisco statt.