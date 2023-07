Nach Verlängerung: Ducksch hofft auch auf Füllkrug-Verbleib

Bremen -Werder Bremens Angreifer Marvin Ducksch hofft, dass nach seiner eigenen Vertragsverlängerung nun auch sein Sturmpartner Niclas Füllkrug bei dem Fußball-Bundesligisten bleibt.

„Ich hoffe, dass er es genauso sieht wie ich: Dass wir uns hier etwas aufgebaut haben. Dass, wir noch nicht am Ende unseres Weges sind. Ich glaube, dass er weiß, was er hier in Bremen hat“, sagte der 29 Jahre alte Ducksch.

„Jeder weiß: Er ist ein deutscher Nationalspieler. Es ist klar, dass es Interesse an ihm gibt. Ich glaube auch, dass ihm niemand böse ist, wenn er einen anderen Weg einschlägt“, sagte Ducksch weiter: „Aber ich hoffe, dass er sich auch für Werder Bremen entscheidet.“

Füllkrug (16) und Ducksch (12) waren in der vergangenen Saison mit zusammen 28 Toren das erfolgreichste Stürmerduo der Bundesliga. Dank einer Ausstiegsklausel hätte Ducksch die Bremer bis zum 15. Juni vorzeitig verlassen können. Stattdessen verlängerte der gebürtige Dortmunder seinen Vertrag zu Beginn dieser Woche bis 2026. „Ich hatte immer ein Ziel, einen Fokus. Und der lag hier bei Werder Bremen. Ich bin da, wo ich sein will“, sagte er.