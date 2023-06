Nach Verletzung: Jule Niemeier rechnet mit Wimbledon-Start

Trotz ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim Tennis-Turnier in Berlin geht Jule Niemeier von einem Start in Wimbledon aus.

Regensburg -Trotz ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim Tennis-Turnier in Berlin geht Jule Niemeier von einem Start in Wimbledon aus.

Die 23 Jahre alte Dortmunderin hatte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova eine Verstauchung im Handgelenk zugezogen und die Partie nicht beenden können. Dennoch rechnet sie weiter mit einer Teilnahme am dritten Grand-Slam-Turnier der Saison, das am 3. Juli in London beginnt.

Ihren geplanten Start beim Turnier in Bad Homburg sagte Niemeier am Freitag jedoch ab. Das Hauptfeld beginnt im Sonntag. „Ich werde mein Bestes tun, um für Wimbledon bereit zu sein“, schrieb sie in einer Mitteilung bei Instagram. Im vergangenen Jahr hatte Niemeier beim Rasen-Klassiker in Wimbledon das Viertelfinale erreicht, wo sie sich Tatjana Maria geschlagen geben musste.