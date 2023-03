Nach Viertelfinal-Aus: BR Volleys zu Gast in Friedrichshafen

Die Berlin Volleys sind am Sonntag (17.30 Uhr) in ihrem letzten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde zu Gast beim VfB Friedrichshafen. „Das wird vom Körperlich...

Berlin -Die Berlin Volleys sind am Sonntag (17.30 Uhr) in ihrem letzten Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde zu Gast beim VfB Friedrichshafen. „Das wird vom Körperlichen her und auch mental für unsere Mannschaft nicht einfach“, meint Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Der deutsche Volleyball-Meister hat erst am Mittwoch in der Champions League bei SSM Perugia ein schweres und spektakuläres Fünf-Satz-Match bestritten.

Dass die BR Volleys im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden sind, obwohl sie das Weltklasseteam aus Perugia beim 2:3 am Rande einer Niederlage hatten, hat Spuren hinterlassen. „Da herrscht dann auch ein Stück weit Enttäuschung, wenn man so nah dran ist an einer der größten Volleyball-Sensationen dieser Saison“, meint Niroomand. Abzuwarten bleibt auch, wie die Spieler die enormen Reisestrapazen verkraften. Nur zwei Tage nach ihrer Rückkehr aus Italien machen sie sich am Samstag schon wieder im Bus auf die 740 Kilometer lange Tour an den Bodensee.

In der Bundesliga-Tabelle würde sich selbst bei einer klaren Niederlage in Friedrichshafen für die BR Volleys nichts mehr ändern. Sie ziehen definitiv als Erster ins Play-off-Viertelfinale ein. Doch Niroomand stellt auch klar: „Hinter uns liegen die Mannschaften in der Tabelle sehr dicht beieinander. Es würde mir leidtun, wenn unser Ergebnis in Friedrichshafen dann entscheidenden Einfluss auf den Tabellenstand hätte.“

Am Rande des Spiels in Perugia wurde bekannt, dass Mittelblocker Anton Brehme heftig vom italienischen Erstligisten Modena Volleys umworben wird. „Noch ist nichts entschieden“, betont Niroomand, gibt aber auch zu bedenken: „Wir sind immer in der Lage, Talente zu entwickeln, auf die große und finanzstärkere Vereine dann aufmerksam werden. So ist im Volleyball nun mal der Geschäftsbetrieb.“