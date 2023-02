Nachholtermin: Turbine Potsdam am 01.03. gegen Werder Bremen Turbine Potsdam wird sein Nachholspiel gegen Werder Bremen in der Frauen-Fußballbundesliga am 1. März bestreiten. Diesen Termin gab der Club am Donnerstag be... dpa

Potsdam -Turbine Potsdam wird sein Nachholspiel gegen Werder Bremen in der Frauen-Fußballbundesliga am 1. März bestreiten. Diesen Termin gab der Club am Donnerstag bekannt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr (MagentaSport und Eurosport). Die für den Abstiegskampf maßgebliche Partie des Tabellenletzten gegen den Vorletzten hatte am vergangenen Freitag nicht stattfinden können, da der Platz im Karl-Liebknecht-Stadion nicht bespielbar war.