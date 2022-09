Nachlass von Fußball-Idol Horst Eckel wird versteigert Der Nachlass von Fußball-Idol Horst Eckel wird im November versteigert. Dies bestätigte Tochter Dagmar der Deutschen Presse-Agentur. Eckel war als letzter de... dpa

ARCHIV - Horst Eckel war als letzter der legendären «Helden von Bern» der Weltmeisterschaft 1954 am 3. Dezember 2021 gestorben. Bernd Thissen/dpa

Kaiserslautern (dpa) – -Der Nachlass von Fußball-Idol Horst Eckel wird im November versteigert. Dies bestätigte Tochter Dagmar der Deutschen Presse-Agentur. Eckel war als letzter der „Helden von Bern“ von der Weltmeisterschaft 1954 am 3. Dezember 2021 in Landstuhl gestorben und ist in seinem Heimatdorf Vogelbach begraben.