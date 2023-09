Nächste Erstrunden-Niederlage für Tennisspielerin Niemeier

Guangzhou -Die Ergebniskrise der früheren Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier setzt sich fort. Auch beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou schied die Tennisspielerin aus Dortmund mit dem 3:6, 2:6 gegen die britische Weltranglisten-151. Harriet Dart gleich in der ersten Runde aus.

Für Niemeier war es der nächste Rückschlag. Bei den US Open hatte sie im August sogar die Qualifikation für das Hauptfeld verpasst, in der Weltrangliste ist sie auf Platz 136 abgerutscht. In Guangzhou stehen auch Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Anna-Lena Friedsam im Hauptfeld.