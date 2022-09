Nächster Dämpfer für Bayern: Union trotzt Münchnern Punkt ab Mit selbst für Bayern-Verhältnisse seltener Dominanz trat der Rekordmeister in der Bundesliga bislang auf. Am Samstag ging es nach Köpenick zur überraschend ... David Langenbein dpa

Sheraldo Becker (M) von Union Berlin jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 mit Teamkollegen vor der Fantribüne.

Berlin -Serienmeister Bayern München hat im umkämpften Topspiel bei Union Berlin einen weiteren Dämpfer in der Bundesliga erhalten und die Tabellenführung verloren. Die Münchner kamen am Samstag in Köpenick nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Sheraldo Becker (12. Minute) brachte die nun saisonübergreifend seit zwölf Ligaspielen ungeschlagenen Eisernen am Samstag in Führung. Joshua Kimmich glich vor 22.012 Zuschauern und Zuschauerinnen im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei nur kurz darauf aus (15.).