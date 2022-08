Detroit - Der Siegeszug von US-Golfprofi Tony Finau auf der PGA-Tour hält weiter an. Eine Woche nach seinem Erfolg bei der 3M Open in Minneapolis gewann der 32-Jährige aus Salt Lake City auch die Rocket Mortgage Classic in Detroit.

Finau setzte sich mit einem Gesamtergebnis von 262 Schlägen klar gegen seine Landsleute Patrick Cantlay und Cameron Young sowie den Kanadier Taylor Pendrith (alle 267 Schläge) durch. Für seinen vierten Sieg auf der US-Tour kassierte Finau einen Siegercheck über 1,51 Millionen US-Dollar. Der gebürtige Münchner Stephan Jäger, der in den USA lebt, belegte bei dem mit 8,4 Millionen US-Dollar dotierten Turnier einen starken fünften Platz.