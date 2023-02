Nächster Höhepunkt für Union: Europa-League bei Ajax Der 1. FC Union Berlin will seine bestechende Form nun auf der europäischen Bühne unter Beweis stellen. Die Köpenicker treten heute im Hinspiel der K.o.-Rund... dpa

ARCHIV - Sheraldo Becker (l) vom 1. FC Union Berlin und Simon Adingra von der Union SG kämpfen um den Ball. Bruno Fahy/BELGA/dpa/Archivbild

Amsterdam -Der 1. FC Union Berlin will seine bestechende Form nun auf der europäischen Bühne unter Beweis stellen. Die Köpenicker treten heute im Hinspiel der K.o.-Runde der Europa League beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam an. Die Berliner haben in diesem Jahr ihre sechs Pflichtspiele allesamt gewonnen und stehen in der Bundesliga auf Platz zwei. Ajax liegt in der Eredivisie nur auf dem dritten Rang, hat aber unter dem neuen Coach John Heitinga bislang alle vier Spiele gewonnen.