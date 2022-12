Nächster Rückschlag: Füchse Berlin mit dem Bus nach Dänemark Der Niederlage im Topspiel der Handball-Bundesliga folgte für die Füchse Berlin gleich der nächste Rückschlag. Weil das Flugzeug, mit dem die Berliner über R... dpa

Spieler der Füchse Berlin bedanken sich nach der Niederlage gegen Magdeburg bei den Zuschauern. Andreas Gora/dpa

Berlin -Der Niederlage im Topspiel der Handball-Bundesliga folgte für die Füchse Berlin gleich der nächste Rückschlag. Weil das Flugzeug, mit dem die Berliner über Riga zum Spiel in der European League bei Skanderborg-Aarhus am Dienstag fliegen wollten (18.45 Uhr/DAZN), Verspätung hatte, musste die Reise nach Dänemark am Montag kurzerhand mit dem Mannschaftsbus absolviert werden. „Dann halt nicht“, twitterten die Füchse nach dem nächsten Rückschlag einen Tag nach der 31:32-Niederlage gegen den SC Magdeburg trotzig.