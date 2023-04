Nächster Rückschlag für Djokovic - Frühes Aus in Banja Luka

Novak Djokovic kommt in diesem Tennis-Jahr auf Sand noch nicht richtig in Schwung.

Nachdem der Weltranglisten-Erste in der vergangenen Woche in Monte Carlo bereits im Achtelfinale ausgeschieden war, verpasste er nun auch in Banja Luka ein Erfolgserlebnis. Der 35 Jahre alte Serbe musste sich im Viertelfinale seinem Landsmann Dusan Lajovic mit 4:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben. „Ich bin einfach überwältigt. Das ist der größte Erfolg meiner Karriere“, sagte Lajovic nach der Partie. „Er hat großartig gespielt und verdient gewonnen“, lobte Djokovic seinen Landsmann.

Für Djokovic geht es in der kommenden Woche beim Masters-1000-Event in Madrid weiter. Die French Open, bei denen Djokovic in diesem Jahr seinen 23. Grand-Slam-Titel anpeilt, beginnen am 28. Mai.