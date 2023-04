Nadal muss Comeback weiter verschieben

Monte Carlo -Tennis-Superstar Rafael Nadal muss sein Comeback weiter verschieben. Der 36 Jahre alte Nadal verzichtet auch beim Masters-Turnier in Barcelona vom 17. bis 23. April auf seine Teilnahme.

„Barcelona ist ein besonderes Turnier für mich. Ich bin noch nicht bereit und muss meine Vorbereitung fortsetzen“, schrieb Nadal auf Twitter. Der Spanier hat in Barcelona zwölfmal den Einzel-Titel gewonnen.

Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger hatte sich bei den Australian Open eine Muskelverletzung am Hüftbeuger und an der Leiste zugezogen. An den Folgen leidet er noch immer. Zuletzt hatte er schon seine Teilnahme an den Turnieren in Indian Wells, Miami und Monte Carlo abgesagt. In der Weltrangliste wird Nadal nur noch auf Platz 15 geführt. Sein großes Ziel ist es, bei den French Open am 28. Mai wieder aufschlagen zu können.