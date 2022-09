Nagelsmann hält an Mané in Bayern-Startelf fest Trainer Julian Nagelsmann hält beim FC Bayern München weiter an Star-Zugang Sadio Mané in der Startformation fest. Der zuletzt glücklose Senegalese will im H... dpa

ARCHIV - Bayern-Stürmer Sadio Mané steht auch gegen Bayer Leverkusen in der Startelf. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Marius Becker/dpa

München -Trainer Julian Nagelsmann hält beim FC Bayern München weiter an Star-Zugang Sadio Mané in der Startformation fest. Der zuletzt glücklose Senegalese will im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen seine Torflaute beenden.