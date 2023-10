Nagelsmann happy nach Einstands-Sieg

Hartford -Julian Nagelsmann hat nach seinem erfolgreichen Länderspiel-Debüt als Bundestrainer viel Lob an seine Spieler verteilt. Der 36-Jährige sprach nach dem 3:1 gegen die USA am Samstag in Hartford von einem verdienten Sieg und bewertete die Leistung der Nationalmannschaft als „fußballerisch sehr gut“. Nach dem 1:1 zur Pause sei die Geduld im Spiel in der zweiten Hälfte besser gewesen.

Er hob aus seiner Mannschaft Kapitän und Torschütze Ilkay Gündogan noch hervor. „Ilkay hat ein überragendes Spiel gemacht. Er hat jeden Ball gewollt.“ Es sei aber „nicht alles brillant“ gewesen, sagte Nagelsmann. „Das ist aber auch gut, da habe ich noch was zu tun“, resümierte er nach dem ersten Spiel auf der USA-Reise.

Am kommenden Mitwoch (2.00 Uhr/ARD) bestreitet die DFB-Auswahl noch ein weiteres Testspiel in Philadelphia gegen Mexiko. Der Bundestrainer kündigte dafür noch in Hartford personelle Veränderungen an, da er möglichst viele Spieler aus dem noch 25-köpfigen Kader im Spiel sehen wolle. Kapitän Joshua Kimmich ist am Samstag wegen eines grippalen Infektes vorzeitig nach Deutschland zurückgereist.