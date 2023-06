Arbeitsteilung im DFB-Team? Wohin mit Käpt’n Kimmich

Es lag nur eine Stunde zwischen den beiden Begebenheiten: Aus Anlass des Halbzeitpfiffs bei der missratenen Partie gegen die Ukraine vor ein paar Tagen bolzte Joshua Kimmich den Ball mit wütender Verve irgendwohin, wo das schuldlose Spielgerät nicht hingehörte. Kurz vor dem Ende, nachdem der Fußball-Nationalspieler in chirurgischer Präzision einen Elfmeter neben den linken Pfosten zum 3:3-Ausgleich dirigiert hatte, baute er sich ikonisch vors Publikum auf, gerade so, als hätte er just gar Heldenhaftes vollbracht.

Die Gemütslage des 28-Jährigen stellt sich zum Charaktertest am Freitagabend (20.45 Uhr, ARD) gegen Polen als ein wenig unstet dar. Das badstuberhaft Verkniffene am Mittelfeldspieler soll, so hört man, den Teamkameraden schon mal gehörig auf den Geist gehen. Manch einer könnte sich gut vorstellen, vom Kapitän mehr Aufbauendes zu vernehmen. Kimmich möge seinen einzigartigen Ehrgeiz bisweilen in Lob kanalisieren. Beim Abschlusstraining vorm Abflug nach Warschau wurde auf der Medientribüne somit kleinteilig darauf geachtet, ob Kimmich sich noch freuen kann. Und tatsächlich: Einmal huschte – im Gespräch mit Co-Trainer Marcus Sorg – der Anflug eines Lächeln über sein Gesicht.

Kein Wort von Kimmich zur Lage im DFB-Team zu hören

Man hätte in diesen unruhigen Tagen, in denen gerade Bundestrainer Hans-Dieter Flick sich eine Elefantenhaut anlegen muss, um den medialen Gewittersturm auszuhalten, gern von Käpt’n Kimmich gehört, was er als ausgewiesene Führungskraft zur angespannten Lage der Fußballnation zu sagen hat. Zumal das Donnerwetter am Protagonisten einer bisher unvollendeten Generation nicht vorbeigegangen ist.

Die zuletzt in den Springer-Medien geäußerte Fundamentalkritik von Lothar Matthäus hallt nach. „Die Nebenleute wurden neben ihm zuletzt konstant schlechter“, analysierte der Fachmann. Das stimmt bei Betrachtung der Leistungskurven von Marcel Sabitzer, Ryan Gravenberch, Jamal Musiala und Leon Goretzka beim FC Bayern durchaus, aber ist Kimmich dafür mitverantwortlich? Matthäus findet schon, „weil sie für ihn ungewohnte Arbeit mitmachen mussten“.

Gegen die Ukraine hatte sich der Bundestrainer überraschend ausgedacht, den ausgewiesenen Achter Goretzka auf die Sechs zurückzuziehen. Eine Versuchsanordnung, die als gescheitert angesehen werden muss. Während Kimmich gewohnt umtriebig hinter den Spitzen unterwegs war, sah Goretzka unglücklich aus. Die Position passt nicht zu seinen Stärken, dem dynamischen Lauf mit oder ohne Ball in die Spitze.

Kimmich und Goretzka haben es in der Pandemie vorbildlich geschafft, mit ihrer Initiative „We kick Corona“ Hand in Hand zusammenzuarbeiten, Fuß an Fuß klappt das auf dem Spielfeld aber zunehmend weniger passabel. Auch beim FC Bayern ist das zuletzt in den Strategiesitzungen thematisiert worden. Weiland hatte das Zusammenspiel halbrechts (Goretzka) und rechts (Kimmich) vor einer Dreierkette (!) beim triumphalen Confed-Cup-Sieg 2017 in Russland noch so filigran funktioniert. Das galt als Versprechen für die Zukunft.

Für Bayern-Coach Thomas Tuchel ist Kimmich nach wie vor ein zentraler Baustein. Der Spieler weiß das, weshalb Anfragen aus Barcelona abschlägig beschieden werden, Tuchel sieht Kimmich gleichwohl nicht auf der zentralen Mittelfeld-Defensivposition, sondern weiter vorn und sucht stattdessen einen echten Abräumer.

Flick sieht das ähnlich, in Polen dürfte Emre Can als Sechser auflaufen. Überlegungen des Bundestrainers, Kimmich wie beim gekrönten Champions-League-Finalturnier 2020 als rechten Verteidiger agieren zu lassen, wurden vorerst verworfen. Flick fragt sich dem Vernehmen nach, ob der technisch über alle Zweifel erhabene Kimmich für diese Position schnell genug ist.

Gündogan fehlt am Donnerstag beim Teamtraining der Nationalmannschaft

Dessen glasige Augen schafften es nur mühsam, nach dem neuerlichen vorzeitigen WM-Aus 2022 in Katar die Tränen zurückzuhalten. Kimmich sprach seinerzeit vom „schlimmsten Tag meiner Karriere“, erinnerte an das ebenso frühzeitige Scheitern vier Jahre zuvor in Russland und interpretierte emotional: „Diese Misserfolge sind mit meiner Person verbunden.“ Auch mit den Bayern blickt er auf eine ernüchternde Serie zurück: Dreimal in Folge nicht im Halbfinale der Champions League, ebenso oft nacheinander Verpassen des DFB-Pokalendspiels, jedes Mal mit Joshua Kimmich in zentraler defensiver Mittelfeldposition. Zufall ist das sicher nicht.

Am Mittwoch ist Ilkay Gündogan nach dem Sieg in der Königsklasse im DFB-Camp eingetroffen, hat aber am Teamtraining am Donnerstag nicht teilgenommen, Einsatz von Beginn an in Warschau? Zweifelhaft! Vom Klubtrainer Pep Guardiola wurde der 32-Jährige gerade mit sehr viel Lob bedacht: „Er spielt die großen Spiele so, als wären sie Testspiele. Er kann mit dem Druck umgehen.“ Im DFB-Team hat Gündogan dieses Format noch nicht fundiert nachgewiesen. Eine symbiotische Arbeitsteilung zwischen Kimmich, Goretzka und Gündogan wäre ein Schlüssel. Flick hat ihn bisher nicht gefunden.