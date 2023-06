Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) tanzen sie gerade langsamen Walzer und Cha-Cha-Cha auf mehreren Hochzeiten. Am Mittwoch nach dem ernüchternden 3:3 des DFB-Teams vom Montag gegen die Ukraine und vor dem Test in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr/ARD) sah das so aus: In Gravenbruch vor den Toren von Frankfurt krabbelte Sportdirektor Rudi Völler schon um halb sechs aus der Koje, um pünktlich um sieben die Frühsendung von Radio FFH zu moderieren; auf dem verbandseigenen Campus blinzelte Bundestrainer Hansi Flick bald danach beim intensiven Übungsprogramm streng gegen die noch tief stehende Sonne auf seine Spieler.

DFB-Spitze trifft sich in Berlin mit Olaf Scholz und Nancy Faeser

In Berlin hatte da schon Bundeskanzler Olaf Scholz exakt ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel der EM 2024 im eigenen Land mit Innenministerin Nancy Faeser, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Turnierdirektor Philipp Lahm um die Wette in die Kameras gelächelt – und schließlich präsentierten sich Flick und die beiden einheimischen Nationalspieler Emre Can und Kevin Trapp beim One-Year-To-Go-Event der Stadt Frankfurt im Herzen der Stadt an der Hauptwache.

Wobei der Blick der Protagonisten in Stollenschuhen gerade noch nicht aufs Turnier im nächsten Sommer geweitet ist. Stattdessen: Tunnelblick auf Polen. Das erscheint ihnen allen miteinander notwendig nach den seltsam verkorksten Auftritten der jüngeren Vergangenheit. Am Dienstagabend begab sich der gesamte Kader zur Pflege des Teamgeists einmal quer durchs Rhein-Main-Gebiet nach Oberursel zum Bowlingcenter Magic Bowl. Die Bild-Zeitung war zeitig informiert, nachdem sie „5 Knallhart-Forderungen“ aufgestellt hatte und aus dem vertrauten „Hansi“ in der Schlagzeile auf das distanziertere „Das ist viel zu wenig, Herr Flick!“ umgeschwenkt war.

Erfahrene Bundestrainer wissen: Wenn sie vom Boulevard gesiezt werden, wird die Luft dünner. Ehe irgendwelche Zweifel aufkommen, war es Rudi Völler im Frühdienst am Mikrofon deshalb auch ein dringendes Anliegen, verbal zu doppeln: „Hansi Flick ist ein absoluter Toptrainer.“



Dem dürfte am Morgen bei der Lektüre der meinungsbildenden Gazetten eine gewisse Kühle in der Interpretation der Gesamtsituation nicht entgangen sein. „Von einer misslungenen Momentaufnahme zu sprechen, wäre ignorant und eine Verharmlosung“, schrieb die SZ und führte aus, Flick habe bisher mit seiner zweiten Chance nach dem vermurksten WM-Turnier in Katar „lediglich neue Zweifel an seiner Arbeit erzeugt“.

Der Kicker befand kaum gnädiger: „Statt Aufbruch herrscht Alarmstimmung“, der Bundestrainer mache „am Seitenrand einen ratlosen Eindruck“, das „Erscheinungsbild der deutschen Mannschaft sei „von vorn bis hinten nicht stimmig“, ergo müsse Flick „schleunigst Lösungen finden und Ergebnisse vorweisen. Sonst verlieren immer mehr den Glauben, dass mit dem einstigen Bayern-Erfolgstrainer bis zur EM ein Turnaround möglich ist.“

Die FAZ kritisierte mit Blick zurück aufs Ukraine-Spiel, Flick fehle „das Gefühl für die Situation: Er nahm zur Pause Niclas Füllkrug aus dem Spiel, obwohl mit dessen Wucht und der Sympathie des Bremer Publikums am ehesten die Hoffnung auf eine Ergebnis- und Stimmungswende verbunden war. Auch das, so erläuterte er später, habe zum Plan gehört. Aber es war für diese Situation kein guter.“

Welcher Plan für Polen greifen soll, werden der Bundestrainer und sein Kapitän Joshua Kimmich erst am Donnerstagabend um 18.30 Uhr in Warschau erläutern, am Mittwoch hatte der DFB nach dem Training am Campus zur Krisenkommunikation die tapferen Marius Wolf, Lukas Klostermann und Jonas Hofmann aufgestellt. Man hätte sich auch die lang gedienten Matthias Ginter und Leon Goretzka als Gesprächspartner vorstellen können, aber dazu kam es nicht.

Wie dem auch sei: Klostermann rät davon ab, sich in Polen zu klein zu machen, auch wenn dort Strafraumschreck Robert Lewandowski unterwegs ist. Dessen weltbekannte Torgefährlichkeit ändere „nichts an unserer grundsätzlichen Philosophie, dass wir mit Ball aktiv sein wollen“. Es wäre „die falsche Herangehensweise, sich jetzt komplett hinten reinzustellen. Das ist nicht unsere DNA. Wir wollen viel Kontrolle über unser Spiel haben.“

Jonas Hoffmann wies gleichwohl ausdrücklich darauf hin, wo es gerade am meisten hakt: „Wir sind zwar die deutsche Nationalmannschaft, aber wenn du mal eine Führung verteidigen musst, was extrem wichtig ist im modernen Fußball, gerade bei einem großen Turnier, musst du auch mal mit fünf Mann hinten auf einer Linie stehen, verteidigen und auf Ergebnis gehen.“ Deshalb sei es unerlässlich, die Dreierkette als Defensivprojekt einzuüben.

Jonas Hoffmann sieht den Abstimmungsbedarf in der Nationalmannschaft

Dass dabei noch allerhand Abstimmungsbedarf herrscht, sieht der gescheite Hofmann ein. Er führte aus, woran es zuletzt gehapert habe: Aufgabe der beiden Schienenspieler außen (Wolf und Raum), der beiden Stürmer (Sané und Füllkrug) und der beiden Achter (Kimmich und Brandt) sei es gewesen, früh anzugreifen, um ukrainische Umschaltsituationen schon im Keim zu erledigen. Das misslang mehrfach. Flick, berichtete Hofmann, habe den Spielern in der Videoanalyse deutlich aufgezeigt, „dass wir nicht in der Formation gegen den Ball agiert hätten, wie es vorgesehen gewesen“ sei. „Da müssen wir aus der Kompaktheit defensiv besser arbeiten.“



Rudi Völler schloss seine Moderation beim Privatradio am Mittwochmorgen um kurz vor acht übrigens mit „Glory Days“ von Bruce Springsteen. Ein Lied aus seiner „Sturm-und-Drang-Zeit“ von 1984 als Ausdruck der Hoffnung für den Sommer 2024.